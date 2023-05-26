Германия перебросит в Литву словацкую систему Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Министерство обороны Германии заявило в пятницу, что перебросит системы ПВО Patriot из Словакии в Литву в рамках усилий по безопасности саммита НАТО, который эта прибалтийская страна проведет в июле. Об этом пишет АР, передает УНН.
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Согласно заявлению министерства, Германия предоставит средства наземного, воздушного и морского базирования для обеспечения безопасности встречи лидеров НАТО в Вильнюсе 11-12 июля по запросу альянса. Там не предоставили подробностей, но отметили, что будут развернуты подразделения, которые сейчас находятся на восточном фланге НАТО или могут действовать из Германии.
Подразделения Patriot, которые сейчас находятся в Словакии, а также вспомогательные материалы, которые сейчас находятся в Польше, будут переброшены в Литву. Это положит конец развертыванию немецких систем Patriot в Словакии, которое началось вскоре после вторжения россии в Украину в прошлом году.
Министерство обороны заявило, что Германия будет продолжать поддерживать союзника НАТО Словакию, соседа Украины, среди прочего, предоставляя дополнительные радары наблюдения за воздушным пространством и предлагая поддержку военно-воздушных сил в охране воздушного пространства.