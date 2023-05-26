Німеччина перекине до Литви словацьку систему Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністерство оборони Німеччини заявило у п'ятницю, що перекине системи ППО Patriot зі Словаччини до Литви в рамках зусиль щодо безпеки саміту НАТО, який ця прибалтійська країна проведе в липні. Про це пише АР, передає УНН.
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Згідно з заявою міністерства, Німеччина надасть засоби наземного, повітряного та морського базування для забезпечення безпеки зустрічі лідерів НАТО у Вільнюсі 11-12 липня на запит альянсу. Там не надали подробиць, але зазначили, що будуть розгорнуті підрозділи, які зараз знаходяться на східному фланзі НАТО або можуть діяти з Німеччини.
Підрозділи Patriot, які нині перебувають у Словаччині, а також допоміжні матеріали, які зараз перебувають у Польщі, будуть перекинуті до Литви. Це покладе край розгортанню німецьких систем Patriot у Словаччині, яке почалося невдовзі після вторгнення росії в Україну минулого року.
Міністерство оборони заявило, що Німеччина продовжуватиме підтримувати союзника НАТО Словаччину, сусіда України, серед іншого, надаючи додаткові радари спостереження за повітряним простором та пропонуючи підтримку військово-повітряних сил в охороні повітряного простору.