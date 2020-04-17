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Германия передает Украины спецоборудование для локализации пожаров вокруг ЧАЭС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. По поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) передает, начиная с сегодня, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает посольство ФРГ в Украине, передает УНН.

Сообщается, что скорая помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров.
Помощь составляет 230 тысячи евро.

"Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ГСЧС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину", - сказала посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

В посольстве также отметили, что от имени Федерального правительства ГСЧС получила на прошлой неделе для борьбы с COVID-19 защитные маски, защитные костюмы, а также переносные дезинфицирующие аппараты на сумму 175 тыс. евро.

Напомним, правительство на этой неделе приняло решение выделить 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщал УНН, 14 апреля пожар, что длился более недели в Чернобыльской зоне отчуждения, удалось потушить.

По состоянию на утро 17 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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