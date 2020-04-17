Німеччина передає Україні спецобладнання для локалізації пожеж навколо ЧАЄС

КИЇВ. 17 квітня. УНН. За дорученням Федерального уряду Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) передає, починаючи з сьогодні, Державній службі України з надзвичайних ситуацій спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж навколо Чорнобильської АЕС. Про це повідомляє посольство ФРН в Україні, передає УНН.