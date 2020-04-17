Німеччина передає Україні спецобладнання для локалізації пожеж навколо ЧАЄС

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. За дорученням Федерального уряду Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) передає, починаючи з сьогодні, Державній службі України з надзвичайних ситуацій спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж навколо Чорнобильської АЕС. Про це повідомляє посольство ФРН в Україні, передає УНН.

Повідомляється, що швидка допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності та близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових та рослинних пожеж.
Допомога становить 230 тисячі євро.

"Ми раді чути, що гасіння пожеж проходить успішно завдяки масштабному задіянню підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Щоб підтримати і захистити відважних вогнеборців у їхній боротьбі, ми швидко відреагували і, за погодженням з ДСНС, закупили дозиметри, пожежні рукави та пожежну машину", - сказала посол Федеральної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен.

У посольстві також зазначили, що від імені Федерального уряду ДСНС отримала минулого тижня для боротьби з COVID-19 захисні маски, захисні костюми, а також переносні дезинфікуючі апарати на суму 175 тис. євро.

Нагадаємо, уряд цього тижня прийняв рішення виділити 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення додаткових заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження. 

Як повідомляв УНН, 14 квітня пожежу, що тривала більше тижня у Чорнобильській зоні відчуження, вдалось загасити

Станом на ранок 17 квітня у Чорнобильській зоні відчуження спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. 

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