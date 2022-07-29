Германия передаст Украине 16 мостовых танков

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"С целью дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины министр Ламбрехт решила передать партию из 16 танков-мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя", – говорится в сообщении.

Справка

Мостовой танк – специальная бронированная инженерная машина на базе танкового шасси, предназначенная для транспортировки, а также установки и снятия с помощью встроенных механизмов мостовой конструкции в боевой обстановке для обеспечения продвижения танков и других боевых машин.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи, в который входит военная амуниция и 10 бронемашин.

Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе США поддержали передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, которые запускаются из систем HIMARS и M270 MLRS.