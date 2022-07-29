Німеччина передасть Україні 16 мостових танків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Німеччина передасть Україні 16 мостових танків Biber, які дадуть змогу українським військових долати водні перешкоди під час боїв. Про це у Twitter повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини, інформує УНН.
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"З метою подальшої підтримки сухопутних сил України міністерка Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою", – ідеться у повідомленні.
Довідка
Мостовий танк – спеціальна броньована інженерна машина на базі танкового шасі, призначена для транспортування, а також встановлення та зняття за допомогою вбудованих механізмів мостової конструкції в бойовій обстановці для забезпечення просування танків та інших бойових машин.
Доповнення
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