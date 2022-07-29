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Німеччина передасть Україні 16 мостових танків

Німеччина передасть Україні 16 мостових танків

Київ • УНН

 • 210489 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Німеччина передасть Україні 16 мостових танків Biber, які дадуть змогу українським військових долати водні перешкоди під час боїв. Про це у Twitter повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини, інформує УНН.

Цитата

"З метою подальшої підтримки сухопутних сил України міністерка Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою", – ідеться у повідомленні.

Довідка

Мостовий танк – спеціальна броньована інженерна машина на базі танкового шасі, призначена для транспортування, а також встановлення та зняття за допомогою вбудованих механізмів мостової конструкції в бойовій обстановці для забезпечення просування танків та інших бойових машин.

Доповнення 

Президент Литви Гітанас Науседа під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги, в який входить військова амуніція та 10 бронемашин.

Демократична і Республіканська партії у Конгресі США підтримали передачу Україні ракет великої дальності ATACMS, які запускаються із систем HIMARS та M270 MLRS. 

Українські Національні Новини

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