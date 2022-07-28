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CNN: обидві партії Конгресу підтримують відправку Україні ракет великої дальності ATACMS

CNN: обидві партії Конгресу підтримують відправку Україні ракет великої дальності ATACMS

Київ • УНН

 • 388316 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Демократична і Республіканська партії у Конгресі США заявили про підтримку передачі Україні ракет великої дальності ATACMS, які запускаються з систем HIMARS та M270 MLRS. Про це повідомила членкиня Демократичної партії Елісса Слоткін під час зустрічі законодавців з представниками Білого дому, з посиланням на CNN інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, "під час брифінгу Слоткін сказала, що обидві партії підтримують відправку Україні ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстань до 180 миль (понад 280 кілометрів)".

Високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, якими вже користуються українські військовослужбовці, можуть вражати лише на відстані близько 49 миль (понад 78 кілометрів).

Цитата

«Ми всі почули від президента Зеленського і нам підтвердили це сьогодні - українці дійсно хочуть кілька разів дати по зубах росії до початку зими», - додала Слоткін.

Довідка

ATACMS - оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою, який здатен точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 км, залежно від модифікації.

Доповнення

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму до 175 мільйонів доларів.

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