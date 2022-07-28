CNN: обе партии Конгресса поддерживают отправку Украине ракет большой дальности ATACMS

Детали

Как отмечается, "во время брифинга Слоткин сказала, что "обе партии поддерживают отправку Украине ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать на расстояние до 180 миль (свыше 280 километров)".

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, которыми уже пользуются украинские военнослужащие, могут поражать только на расстоянии около 49 миль (свыше 78 километров).

Цитата

«Мы все услышали от президента Зеленского и нам подтвердили это сегодня – украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам россии к началу зимы», - добавила Слоткин.

Справка

ATACMS – оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой, который способен точно поражать цели на расстоянии от 165 до 310 км, в зависимости от модификации.

Дополнение

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов.