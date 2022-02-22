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Германия готова направить больше войск на восточный фланг НАТО

Германия готова направить больше войск на восточный фланг НАТО

Киев • УНН

 • 99306 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Германия может направить дополнительные войска в Литву и другие страны на восточном фланге НАТО после того, как Россия официально признала так называемые "Л/ДНР" "независимыми", заявила во вторник министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

“Очевидно, что нам необходимо применять строгие меры сдерживания”, — Ламбрехт заявила на совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой на военной базе Рукла.

“Я хочу подчеркнуть, что мы готовы отправить больше войск, наземных и воздушных. Мы готовы отправить больше войск также в Литву и показать, что мы вместе с партнерами и являемся надежным партнером в кризисной ситуации”, — сказала она.

Детали

Сейчас Германия оценивает потребности в подкреплении и примет решение в ближайшем будущем, сказала Ламбрехт, добавив, что развертывание не будет ограничено Литвой.

“Мы говорим обо всем восточном фланге НАТО. Мы наблюдаем за этим и должны убедиться, что восточный фланг хорошо защищен. Сейчас мы рассматриваем, какие дополнительные меры нам принять”, - отметила министр обороны ФРГ.

Дополнение

Немецкие солдаты составляют около половины боевой группы НАТО численностью 1100 человек в Литве, в которую входят войска из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии.

Возможные дополнительные подкрепления, отмеченные Ламбрехт во вторник, будут добавлены к боевой группе из примерно 360 немецких солдат, тогда как Норвегия объявила о планах увеличить свое участие на 50-60 солдат.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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