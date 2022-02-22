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Німеччина готова надіслати більше військ на східний фланг НАТО

Німеччина готова надіслати більше військ на східний фланг НАТО

Київ • УНН

 • 99306 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Німеччина може направити додаткові війська до Литви та інших країн на східному фланзі НАТО після того, як Росія офіційно визнала так звані "Л/ДНР" "незалежними", заявила у вівторок міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата:

“Очевидно, що нам необхідно застосовувати суворіші заходи стримування”, — заявила Ламбрехт на спільній прес-конференції зі своїм литовським колегою на військовій базі Рукла.

“Я хочу наголосити, що ми готові відправити більше військ, наземних та повітряних. Ми готові відправити більше військ також до Литви та показати, що ми разом із партнерами і є надійним партнером у кризовій ситуації”, — сказала вона.

Деталі

Наразі Німеччина оцінює потреби у підкріпленнях та ухвалить рішення у найближчому майбутньому, сказала Ламбрехт, додавши, що розгортання не буде обмежене Литвою.

“Ми говоримо про весь східний фланг НАТО. Ми спостерігаємо за цим і повинні переконатися, що східний фланг добре захищений. Зараз ми розглядаємо, які додаткові заходи нам вжити”, - зазначила міністр оборони ФРН.

Доповнення

Німецькі солдати становлять близько половини бойової групи НАТО чисельністю 1100 осіб у Литві, до якої входять війська з Бельгії, Чехії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії.

Можливі додаткові підкріплення, відзначені Ламбрехт у вівторок, будуть додані до бойової групи з приблизно 360 німецьких солдатів, тоді як Норвегія оголосила про плани збільшити свою участь на 50-60 солдатів.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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