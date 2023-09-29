Германия договорилась с Израилем о закупке системы ПВО Arrow-3
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Германия и Израиль договорились о закупке Берлином израильской системы противоракетной обороны Arrow-3. Министры обороны обеих стран подписали в Берлине соответствующую декларацию о намерениях. Об этом сообщает агентство dpa, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что приобретение системы ПВО является реакцией Берлина на агрессивную войну России против Украины и рассматривается как знак дальнейшего укрепления особых отношений между Германией и Израилем.
Известно, что это — крупнейшая в истории ближневосточной страны оружейная сделка. По данным израильских источников, стоимость системы составляет почти четыре миллиарда евро.
В июне бюджетный и оборонный комитеты Бундестага проголосовали за эту покупку. Деньги должны поступить из 100-миллиардного специального фонда вооружения бундесвера, созданного в ответ на войну в Украине.
Дополнение
Согласно заявлению министерства обороны ФРГ, Германия хочет достичь начальной оперативной готовности системы в течение примерно двух лет. Так называемая полная готовность планируется к 2030 году.
Об Arrow-3
Израиль совместно с США начал разработку системы противоракетной обороны Arrow в 1986 году. Первый испытательный запуск противоракеты был осуществлен 9 августа 1990 года. Первая батарея ракет была развернута 14 марта 2000 года.
Система предназначается для перехвата на высоте до 100 км баллистических ракет с дальностью от 400 до 2000 км, а также баллистических ракет средней дальности (от 3000 до 5500 км).
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