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Німеччина домовилась з Ізраїлем про закупівлю системи ППО Arrow-3

Німеччина домовилась з Ізраїлем про закупівлю системи ППО Arrow-3

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Німеччина та Ізраїль домовилися про закупівлю Берліном ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3. Міністри оборони обох країн підписали в Берліні відповідну декларацію про наміри. Про це повідомляє агентство dpa, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що придбання системи ПРО є реакцією Берліна на агресивну війну Росії проти України і розглядається як знак подальшого зміцнення особливих відносин між Німеччиною та Ізраїлем.

Відомо, що це — найбільша в історії близькосхідної країни збройова угода. За даними ізраїльських джерел, вартість системи становить майже чотири мільярди євро.

У червні бюджетний і оборонний комітети Бундестагу проголосували за цю покупку. Гроші мають надійти зі 100-мільярдного спеціального фонду озброєння бундесверу, створеного у відповідь на війну в Україні.

Доповнення

Згідно із заявою міністерства оборони ФРН, Німеччина хоче досягти початкової оперативної готовності системи протягом приблизно двох років. Так звана повна готовність планується до 2030 року.

Про Arrow-3

Ізраїль спільно зі США розпочав розробку системи протиракетної оборони Arrow в 1986 році. Перший випробувальний запуск протиракети було здійснено 9 серпня 1990 року. Перша батарея ракет була розгорнута 14 березня 2000 року.

Система призначається для перехоплення на висоті до 100 км балістичних ракет з дальністю від 400 до 2000 км, а також балістичних ракет середньої дальності (від 3000 до 5500 км).

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