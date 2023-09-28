Залужний поговорив із командувачем сил НАТО в Європі: йшлося про посилення української ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, передає УНН.
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"Змістовна телефонна розмова ... Детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних Сил України. Питання посилення нашої протиповітряної оборони залишається пріоритетним", - написав Залужний у Telegram.
Додамо
Головнокомандувач наголосив, що вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів.
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