Германия до конца года выделит Украине 72 млн евро помощи

В ведомстве отметили, что 3-4 ноября в Берлине заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов и директор Департамента международных программ Минэкономразвития Елена Трегуб приняли участие в украинско-немецких переговорах. С немецкой стороны в переговорах участвовали представители Федерального министерства экономического сотрудничества и развития, немецкий государственный банк "KfW Bankengruppe" и Немецкое общество международного сотрудничества "GIZ".

Во время переговоров решили, что до конца 2016 года Германия выделит Украине 72 млн евро помощи на развитие трех направлений, в частности, на развитие демократии, гражданского общества, государственного управления, регионального развития и децентрализации будет выделено 16 млн евро, на энергоэффективность - 36 млн евро и на строительство и реконструкцию жилых помещений для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - 20 млн евро.

В ведомстве уточнили, что распределение средств будет происходить под руководством ответственных министерств в рамках определенных протоколом приоритетных проектов. Так, условиями предоставления средств являются: до 32,5 млн евро - ссуда со сроком до 30 лет и льготным периодом в 10 лет с процентной ставкой 2% в проект "Повышение энергоэффективности в электропередаче (модернизация трансформаторных подстанций (вторая фаза))". Проект нацелен на повышение качества энергоснабжения благодаря восстановлению трансформаторных подстанций и укреплению сети линий электропередач; до 24,5 млн евро - финансовая помощь в виде грантов на поддержку реализации проектов, направленных на усиление украинского местного самоуправления и строительство и реконструкцию жилых помещений для ВПЛ, другие средства - техническая помощь на реформы децентрализации, государственного управления и проекты по энергоэффективности в общинах.