Німеччина до кінця року виділить Україні 72 млн євро допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. До кінця 2016 року Німеччина виділить Україні 72 млн євро допомоги на розвиток демократії, енергоефективності та будівництво і реконструкцію житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку України.
У відомстві зазначили, що 3-4 листопада у Берліні заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та директор Департаменту міжнародних програм Мінекономрозвитку Олена Трегуб взяли участь в Українсько-німецьких переговорах. З німецької сторони в переговорах брали участь представники Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку, німецький державний банк “KfW Bankengruppe” та Німецьке товариство міжнародного співробітництва “GIZ”.
Під час переговорів було вирішено, що до кінця 2016 року Німеччина виділить Україні 72 млн євро допомоги на розвиток трьох напрямків, зокрема, на розвиток демократії, громадянського суспільства, державного управління, регіонального розвитку та децентралізацію буде виділено 16 млн євро, на енергоефективність — 36 млн євро та на будівництво і реконструкцію житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — 20 млн євро.
У відомстві уточнили, що розподіл коштів буде відбуватись під керівництвом відповідальних міністерств в рамках визначених протоколом пріоритетних проектів. Так, умови надання коштів є такими: до 32,5 млн євро — позика з терміном до 30 років і пільговим періодом у 10 років із відсотковою ставкою 2% на проект “Підвищення енергоефективності в електропередачі (модернізація трансформаторних підстанцій” (друга фаза). Проект має на меті підвищення якості енергопостачання завдяки відновлення трансформаторних підстанцій та зміцненню мережі ліній електропередач; до 24,5 млн євро — фінансова допомога у вигляді грантів на підтримку реалізації проектів спрямованих на посилення українського місцевого самоуправління та будівництво і реконструкцію житлових приміщень для ВПО; інші кошти — технічна допомога на реформи децентралізації, державного управління та проекти з енергоефективності в громадах.