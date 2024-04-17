Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
telegramТелеграмма
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  128374 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  128772 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  130895 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  111873 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125239 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137337 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137148 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123785 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103400 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203836 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Новости по теме
Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД

Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД

  •  43203 просмотра
российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

  •  38478 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

  •  35729 просмотра
Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

  •  31243 просмотра
Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

  •  28458 просмотра
Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

  •  26784 просмотра
В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

  •  11150 просмотра
Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

  •  10740 просмотра
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

  •  9422 просмотра
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

  •  8348 просмотра

Популярные

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

  •  124618 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

  •  122576 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

  •  121397 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

  •  138111 просмотра
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

  •  115829 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  173452 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  187291 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  397296 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  432440 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  445914 просмотра

Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД

Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области, повредив лицей, жилые дома, линию электропередач и ранив одну женщину.

Война •   •  43203 просмотра
Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД

российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

Российский ракетный удар по Чернигову повредил жилые дома, больницу, университет и автомобили, в результате чего пострадало около 50 человек, в том числе дети. Кроме того, уже известно о по меньшей мере 11 погибших.

Общество •   •  38478 просмотра
российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

В результате ракетного обстрела гражданских лиц в Чернигове, Украина, повреждено здание медицинского учреждения, но никто не пострадал.

Война •   •  35729 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 грузовик в час, но это не повлияет на гуманитарные и военные грузы, а также на пассажирские перевозки.

Общество •   •  31243 просмотра
Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

Из-за ухудшения погодных условий и боевых действий в Украине обесточены 17 населенных пунктов, энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей.

Война •   •  28458 просмотра
Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

Большинство украинцев (68%) считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения, тогда как 25% считают, что Украина в основном потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада, согласно опросу Киевского международного института социологии.

Общество •   •  26784 просмотра
Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

Увеличены графики отключения электроэнергии в Харьковской области и введены ограничения потребления для промышленных потребителей в Кривом Роге, в то время как более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.

Общество •   •  11150 просмотра
В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию, чтобы принять участие в министерской встрече G7 и провести двусторонние переговоры с целью получения дополнительных систем противовоздушной обороны и вооружений для Украины.

Война •   •  10740 просмотра
Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не проголосуют за новую военную помощь, которая поможет Украине получить средства противовоздушной обороны для предотвращения российских атак на большие расстояния, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Война •   •  9422 просмотра
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Дания готова способствовать импорту украинских товаров и продвижению украинской продукции на своих рынках, включая установление полок с украинской продукцией в датских супермаркетах и содействие со стороны Датской торговой палаты закупки украинской продукции датскими компаниями.

Экономика •   •  8348 просмотра
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках