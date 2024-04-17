Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД

Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 грузовик в час, но это не повлияет на гуманитарные и военные грузы, а также на пассажирские перевозки.