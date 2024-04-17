Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

На Днепропетровщине в результате вражеских ударов пострадала 63-летняя женщина и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гимназия и линии электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область, направляя атаку на город Никополь.

С помощью дронов был нанесен ущерб 3 частным домам и 3 хозяйственным постройкам.

Ближе к полуночи враг нанес удар из артиллерии по Мировской громаде, что на Никопольщине.

Кроме того, утром россияне артобстрелом обстреляли райцентр, в результате чего пострадала 63-летняя женщина. Изуродованы гимназия, 2 частных дома и линия электропередач.

В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей