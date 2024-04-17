В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей

На Днепропетровщине энергетики восстановили электроснабжение для 48 000 семей. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

В Днепропетровской области энергетики ДТЭК справились с последствиями непогоды и обеспечили электроснабжение для 48 000 семей.

Согласно последним данным, по состоянию на вечер 16 апреля, практически все жители региона, которые остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, получили его.

Однако продолжается работа по рассмотрению и решению точечных заявок.

Напомним

Сильный ураган в Днепропетровской области вызвал повреждения домов, разрушение крыш и обесточивание нескольких районов. Больше всего пострадали Днепровский и Криворожский районы.

Днепропетровщина: сильный ураган повредил дома и обесточил два района