Николаевскую область армия рф атаковала из артиллерии, ударила FPV-дроном - ОВА

В Николаевской области российские войска за прошедшие сутки вели обстрелы из артиллерии и применили FPV-дрон, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, вчера, 25 апреля, в 12:37 и 22:57 враг нанес артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате чего в селе Ивановка повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Около 16:00 враг направил дрон-камикадзе типа FPV по открытой территории Галициновской громады. Пострадавших нет, указал Ким.

Кроме того, по его словам, вчера в 16:41, 17:56, 18:23 и сегодня в 01:23 обстрелам из артиллерии подверглась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

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