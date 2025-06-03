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Николаев: враг ударил «Кинжалом», жертв нет - ОВА

Киев • УНН

 • 2218 просмотра

Днем, 13 января, в Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг атаковал ракетой «Кинжал», жертв нет.

Николаев: враг ударил «Кинжалом», жертв нет - ОВА

После взрыва в Николаеве во время воздушной тревоги глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что это была вражеская атака "Кинжалом", пишет УНН.

Кинжал, без жертв! Фото не дам, но все норм

- написал Ким в Telegram.

Он сообщал, что вызовов экстренных служб не было.

В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги03.06.25, 09:59 • 1294 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Виталий Ким
Х-47М2 "Кинжал"
Николаев
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