Николаев: враг ударил «Кинжалом», жертв нет - ОВА

После взрыва в Николаеве во время воздушной тревоги глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что это была вражеская атака "Кинжалом", пишет УНН.

Кинжал, без жертв! Фото не дам, но все норм - написал Ким в Telegram.

Он сообщал, что вызовов экстренных служб не было.

В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги