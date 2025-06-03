Николаев: враг ударил «Кинжалом», жертв нет - ОВА
Киев • УНН
Днем, 13 января, в Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг атаковал ракетой «Кинжал», жертв нет.
После взрыва в Николаеве во время воздушной тревоги глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что это была вражеская атака "Кинжалом", пишет УНН.
Кинжал, без жертв! Фото не дам, но все норм
Он сообщал, что вызовов экстренных служб не было.
В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги03.06.25, 09:59 • 1294 просмотра