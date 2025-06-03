Миколаїв: ворог вдарив "Кинджалом", жертв немає - ОВА
Київ • УНН
Вдень, 13 січня, у Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог атакував ракетою «Кинджал», жертв немає.
Після вибуху у Миколаєві під час повітряної тривоги голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що це була ворожа атака "Кинджалом", пише УНН.
Кинджал, без жертв! Фото не дам, але все норм
Він повідомляв, що викликів екстрених служб не було.
У Миколаєві пролунав вибух на тлі повітряної тривоги03.06.25, 09:59 • 1562 перегляди