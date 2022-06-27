Никого не уничтожал и не спасал: развенчан фейк россии о "героическом" сержанте Краснове – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Служба безопасности Украины развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались "героизировать". Об этом СБУ стало известно из перехваченного разговора сержанта с его родными, передает УНН.
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"СБУ развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались "героизировать". Этот воин якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас своих товарищей из подбитого БМП. Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал", - говорится. в сообщении.
Детали
В СБУ отметили, что единственное его "геройство" – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ в отличие от остальных членов экипажа.
"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", – признается жене оккупант.
Как подчеркнули, судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому "его историю" отдали кремлевским пропагандистам.
"Да пока россияне придумывают хотя бы фейковые военные достижения, наши настоящие герои ежедневно пакуют из них "груз 200", - сообщили в СБУ.
Дополнение
Ранее СБУ опубликовала телефонный разговор, в котором говорилось, что российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только 1 из 10 готов к прямому столкновению с украинскими воинами.