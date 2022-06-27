Нікого не знищував і не рятував: розвінчано фейк росії про "героїчного" сержанта Краснова – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Служба безпеки України розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати". Про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними, передає УНН.
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"СБУ розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати". Цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП. Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував", - ідеться у повідомленні.
Деталі
В СБУ зазначили, що єдине його "геройство" – вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ на відміну від решти членів екіпажу.
"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – зізнається дружині окупант.
Як наголосили, судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам.
"Та поки росіяни вигадують хоча б фейкові військові досягнення, наші справжні герої щодня пакують із них "вантаж 200", - додали в СБУ.
Доповнення
Раніше СБУ опублікувала телефонну розмову, в якій ішлося, що російські окупанти так бояться Збройних сил України, що лише 1 із 10 готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами.