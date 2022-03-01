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"Никто в нашу свободу и в государство не зайдет": речь Зеленского в Европарламенте

"Никто в нашу свободу и в государство не зайдет": речь Зеленского в Европарламенте

Киев • УНН

 • 200637 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил с речью в Европарламенте, который во вторник намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС, пишет УНН.

Заявление президента

В последние дни я не знаю, как здороваться, потому что не могу говорить "доброе утро", "добрый день" или "добрый вечер". Не могу, потому что ежедневно для кого-то этот день точно не добрый. Ежедневно для кого-то этот вечер последний. И это абсолютная правда.

Я говорю сегодня и сейчас о своих граждан, граждан Украины, которые ценой своей жизни защищают достоинство защищают свободу.

Я очень рад, что то, что я сейчас увидел здесь, и то, что слышал, - я рад этому настроению. Объединительному. Я рад, что мы объединили сегодня всех вас - страны Европейского Союза. Но не знал, что такой ценой. И это трагедия для меня, трагедия для каждого украинца, трагедия для нашего государства - такая высокая цена. Очень высокая цена. Тысячи погибших людей. Две революции. Одна война. И пять дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Я не читаю сегодня текста по бумажкам, потому что бумажки в жизни моего государства закончились. Все это - реальность. Все эти погибшие люди. Все это - настоящая жизнь.

И знаете, я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, права, за свободу, просто за желание быть равными, такими же, как вы, как всякий человек, - мы отдаем наших лучших людей. Самых крепких, сильнейших украинцев. Чрезвычайных.

Мы очень часто любим говорить, что мы всех победим. И я очень рад, что сейчас вы не только говорите об этом, а видите это. И мы точно всех победим, я уверен в этом.

Есть такое выражение "Украинский выбор Европы" - то, к чему мы стремились, к чему шли и идем. Я бы очень хотел, чтобы сегодня звучало у вас там, от вас к нам: "выбор Европой уже Украины". У меня есть несколько минут пообщаться с вами, потому что такие небольшие у нас перерывы из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов.

Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты по Харькову. Город, который у границ с Российской Федерацией. Там всегда было очень много россиян, и всегда они дружили, были очень теплые отношения. Там более 20 вузов, это город, где наибольшее количество университетов в нашей стране. Молодежь - яркая, умная, которая всегда собирается и собиралась на все праздники на самой большой площади в нашем государстве - площади Свободы. И это самая большая площадь в Европе - это правда - это площадь Свободы. Представьте себе: утром две крылатые ракеты - в площадь Свободы! Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Мы боремся просто за свою землю и за свою свободу.

И поверьте мне, несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и в государство не зайдет. Поверьте мне, каждая площадь с сегодняшнего дня, как она называется, будет называться площадью Свободы. В каждом городе нашего государства. Мы сильные, мы - украинцы. У нас, вы знаете, есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция и "мы бьем по военной инфраструктуре". Где наши дети? На каких военных заводах они работают, на каких ракетах они?! Может, они в танках ездят? 16 детей ты убил!

Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, очень. Мы боремся за наши права, свободу, за жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. И я считаю, что сегодня мы всем показываем, что мы такие есть. С нами Европейский Союз будет точно прочнее. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы действительно европейцы. И тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму.

Слава Украине!

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Накануне Зеленский сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

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