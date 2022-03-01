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"Ніхто в нашу свободу і в державу не зайде": промова Зеленського у Європарламенті

"Ніхто в нашу свободу і в державу не зайде": промова Зеленського у Європарламенті

Київ • УНН

 • 200640 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив із промовою в Європарламенті, який у вівторок має намір ухвалити резолюцію щодо вступу України до ЄС, пише УНН.

Заява президента

В останні дні я не знаю, як вітатися, тому що не можу казати "добрий ранок", "доброго дня" чи "добрий вечір". Не можу, бо щоденно для когось цей день точно не добрий. Щоденно для когось цей вечір останній. І це абсолютна правда.

Я говорю сьогодні й зараз про своїх громадян, громадян України, які ціною свого життя захищають гідність, захищають свободу.

Я дуже радий, що те, що я зараз побачив тут, і те, що чув, – я радий цьому настрою. Об'єднавчому. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країни Європейського Союзу. Але не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для нашої держави – така висока ціна. Дуже висока ціна. Тисячі загиблих людей. Дві революції. Одна війна. І п'ять днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Я не читаю сьогодні тексту з папірців, тому що папірці в житті моєї держави закінчилися. Все це – реальність. Всі ці загиблі люди. Все це – справжнє життя.

І знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, права, за свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими, як ви, як кожна людина, – ми віддаємо наших найкращих людей. Найміцніших, найсильніших українців. Надзвичайних.

Ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я дуже радий, що зараз ви не тільки говорите про це, а бачите це. І ми точно всіх переможемо, я впевнений у цьому.

Є такий вислів "український вибір Європи" – те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдемо. Я б дуже хотів, щоб сьогодні звучало у вас там, від вас до нас: "вибір Європою вже України". У мене є кілька хвилин поспілкуватися з вами, тому що такі невеликі в нас перерви через постійні обстріли та ракетні удари.

Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети по Харкову. Місто, яке біля кордонів з Російською Федерацією. Там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, були дуже теплі відносини. Там понад 20 вишів, це місто, де найбільша кількість університетів у нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається й збиралася на всі свята на найбільшій площі у нашій державі – площі Свободи. І це найбільша площа у Європі – це є правда – це площа Свободи. Уявіть собі: зранку дві крилаті ракети – у площу Свободи! Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ми боремося просто за свою землю і за свою свободу.

І повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковано всі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені, кожна площа із сьогоднішнього дня, хоч як вона називається, буде називатися площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас. Ми сильні, ми – українці. У нас, ви знаєте, є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась операція і "ми б’ємо по військовій інфраструктурі". Де наші діти? На яких військових заводах вони працюють, на яких ракетах вони?! Може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!

Шановні присутні, у нас дуже вмотивований народ, дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося й за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі ж, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву.

Слава Україні!

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