Никто не хочет быть губернатором - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не хочет быть председателем облгосадминистрации в Украине, из-за небольшой заработной платы. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Мне приносят, показывают одного-двух человек на область. Которые хотят быть губернатором, никто не хочет, никто не может (быть губернатором - ред.), все говорят, зарплата нас такая не устраивает. Есть люди, которые приходят и говорят: "Ладно, но я могу зарабатывать, как я могу". Я не хочу даже разговаривать с такими. Это ответственность. И это моя проблема - губернатор. Я знаю", - пояснил Зеленский.
Напомним, Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА.