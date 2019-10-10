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Никто не хочет быть губернатором - Зеленский

Киев • УНН

 • 10614 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не хочет быть председателем облгосадминистрации в Украине, из-за небольшой заработной платы. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Никто не хочет быть губернатором - Зеленский

"Мне приносят, показывают одного-двух человек на область. Которые хотят быть губернатором, никто не хочет, никто не может (быть губернатором - ред.), все говорят, зарплата нас такая не устраивает. Есть люди, которые приходят и говорят: "Ладно, но я могу зарабатывать, как я могу". Я не хочу даже разговаривать с такими. Это ответственность. И это моя проблема - губернатор. Я знаю", - пояснил Зеленский.

Напомним, Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА.

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