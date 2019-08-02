Зеленський представив нового главу Івано-Франківської ОДА

"Хочу вам представити нову людину. Дуже потужний менеджер. І я вам особисто дуже заздрю. Івано-Франківщині заздрю. Вибирати губернаторів дуже важко, тому що або немає кадрів, або немає грошей на хороші кадри.

Тому людей, які є, як ми, не хочу говорити про патріотизм, але людей, які хочуть зробити щось хороше для України, за той недовгий термін, таких політичних волонтерів, дійсно не так багато. І це один з таких людей", - сказав Президент.

Сказавши це, Зеленський представив Шмигаля як нового голову ОДА.

Довідка. Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук. Раніше працював на посаді директора Бурштинської ТЕС, яка входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив кандидата на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.