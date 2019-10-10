Ніхто не хоче бути губернатором - Зеленський

"Мені приносять, показують одну-дві людини на область. Які хочуть бути губернатором, ніхто не хоче, ніхто не може (бути губернатором - ред.), всі кажуть, зарплата нас така не влаштовує. Є люди, які приходять і кажуть: "Ладно, але ж я можу заробляти, як я можу". Я не хочу навіть розмовляти з такими. Це відповідальність. І це моя проблема – губернатор. Я знаю", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський представив нового главу Івано-Франківської ОДА.