Ніхто не хоче бути губернатором - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не хоче бути головою облдержадміністрації в Україні, через невелику заробітну плату. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"Мені приносять, показують одну-дві людини на область. Які хочуть бути губернатором, ніхто не хоче, ніхто не може (бути губернатором - ред.), всі кажуть, зарплата нас така не влаштовує. Є люди, які приходять і кажуть: "Ладно, але ж я можу заробляти, як я можу". Я не хочу навіть розмовляти з такими. Це відповідальність. І це моя проблема – губернатор. Я знаю", - пояснив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський представив нового главу Івано-Франківської ОДА.