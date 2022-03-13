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Ничтожества из РФ целенаправленно уничтожают святыни Украины — МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупационные войска целенаправленно уничтожают украинские святыни и мирные города. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.

Цитата

"Это не военные, это — варвары, нелюди, ничтожества под позорным именем "русский салдат". Они целенаправленно уничтожают мирные города и святыни Украины", — пишут в МВД.

Детали

Так, по информации служителей правопорядка, в селе Вязовка бывшего Народичского района Житомирской области орки уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 1862 году. Это памятник архитектуры национального значения.

Снаряд оккупантов попал в Успенский собор Харькова, где укрывались люди. К счастью, никто не пострадал. Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну, когда все здания вокруг были разрушены, но собор уцелел.

Также сообщается, что на момент авиаудара по Святогорску в Донецкой области там проживало около 10 тысяч мирных жителей. В отеле при Лавре находились 520 беженцев (из них 200 детей), от удара выбило двери и окна на всех трех этажах. Люди получили ранения осколками стекла, дети находятся в шоковом состоянии.

В свою очередь в Северодонецке под обстрел оккупантов попал Христо-Рождественский кафедральный собор, в котором скрывались от обстрелов люди.

Ранее

Как писал УНН, в Северодонецке, Рубежном и Попасной, что в Луганской области горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки.

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