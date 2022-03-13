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Нікчеми з РФ цілеспрямовано знищують святині України – МВС

Нікчеми з РФ цілеспрямовано знищують святині України – МВС

Київ • УНН

 • 194334 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупаційні війська цілеспрямовано знищують українські святині та мирні міста. Про це інформує міністерство внутрішніх справ України, пише УНН.

Цитата

"Це не військові, це — варвари, нелюди, нікчеми під ганебним іменем "рускій салдат". Вони цілеспрямовано знищують мирні міста та святині України", — пишуть в МВС.

Деталі

Так, за інформацією служителів правопорядку, у селі В’язівка колишнього Народицького району що на Житомирщині орки знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану у 1862 році. Це пам’ятка архітектури національного значення.

Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривались люди. На щастя, ніхто не постраждав. Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну, коли всі будівлі довкола були зруйновані, але собор вцілів.

Також повідомляється, що на момент авіаудару по Святогірську що на Донеччині там проживало близько 10 тисяч мирних мешканців. У готелі при Лаврі перебували 520 біженців (з них 200 дітей), від удару вибило двері та вікна на усіх трьох поверхах. Люди отримали поранення уламками скла, діти знаходяться у шоковому стані.

В свою чергу у Сєвєродонецьку під обстріл окупантів потрапив Христо-Різдвяний кафедральний собор, в якому переховувались від обстрілів люди.

Раніше

Як писав УНН, у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній що на Луганщині палають десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки.

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