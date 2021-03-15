Нидерландский регулятор заявил о 10 случаях возможных побочных эффектов вакцины AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Голландский Центр фармаконадзора Лареб заявил в понедельник о получении не менее 10 сообщений об осложнениях после вакцинации препаратом компании AstraZeneca, после решения правительства Нидерландов приостановить использование вакцины в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в заявлении регулятора от 15 марта, передает УНН.
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"Лареб получил десять сообщений о вакцине AstraZeneca, которые могли быть связаны с тромбозом или эмболией. Снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопении) не сообщалось", - заявили в Центре, приводя отчеты в Дании и Норвегии, в которых как раз таки и говорилось о таких случаях.
Детали
В Ларебе заявили, что сообщения будут подвергнуты дальнейшему изучению, при необходимости будет запрашиваться дополнительная информация для получения более полной картины.
Что было раньше
Нидерланды приняли решение приостановить на две недели использование вакцины производства компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности.
В общем, уже 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры предосторожности.
В самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.
Стоит отметить, что в Министерстве здравоохранения Украины сегодня сообщили, что побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано. При этом первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%.