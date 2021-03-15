Нідерландський регулятор заявив про 10 випадків можливих побічних ефектів вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голландський Центр фармаконагляду Лареб заявив у понеділок про отримання щонайменше 10 повідомлень про ускладнення після вакцинації препаратом компанії AstraZeneca, після рішення уряду Нідерландів призупинити використання вакцини в якості запобіжного заходу. Про це йдеться в заяві регулятора від 15 березня, передає УНН.
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"Лареб отримав десять повідомлень про вакцину AstraZeneca, які могли бути пов'язані з тромбозом або емболією. Про зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенії) не повідомлялось", - заявили в Центрі, приводячи звіти в Данії і Норвегії, в яких якраз таки і говорилося про такі випадки.
Деталі
У Ларебі заявили, що повідомлення будуть піддані подальшому вивченню, при необхідності буде запитуватися додаткова інформація для отримання більш повної картини.
Що було раніше
Нідерланди прийняли рішення призупинити на два тижні використання вакцини виробництва компанії AstraZeneca в якості запобіжного заходу.
Загалом, вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату в якості запобіжного заходу.
У самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили в безпеці своєї вакцини.
Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров'я України сьогодні повідомили, що побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються тільки в 0,8% випадків, важких випадків не зафіксовано. При цьому перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%.