Нидерланды прекращают использование вакцины AstraZeneca

Контекст
В общем, уже 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.
В то же время Управление здравоохранения Дании не подтвердило наличие прямой связи между применением препарата и повышенному тромбообразованию.
Агентство по лекарственным средствам Дании и аналогичные учреждения других стран вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) начали расследование.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней.