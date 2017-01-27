Нидерландский министр ушел в отставку за полтора месяца до выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер вечером в четверг, 26 января, подал в отставку из-за скандала вокруг того, что он в 2015 году якобы скрыл информацию от парламента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Ван дер Стер тогда сам был депутатом и должен был предоставить информацию по соглашению в 2000 году между прокуратурой и контрабандистом, который перевозил наркотики. В результате договоренностей прокуратура оплатила наркодилеру более двух миллионов евро.Ван дер Стер отверг обвинения в сокрытии информации по соглашению, однако все равно подал в отставку, прежде чем в парламенте начали процесс выражения ему недоверия.
Обозреватели отмечают, что скандал может повредить результату правящей Народной партии за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте на предстоящих выборах 15 марта.