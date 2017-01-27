Нідерландський міністр пішов у відставку за півтора місяці до виборів

Ван дер Стер тоді сам був депутатом і повинен був надати інформацію щодо угоди у 2000 році між прокуратурою та контрабандистом, який перевозив наркотики. В результаті домовленостей прокуратура сплатила наркодилеру понад два мільйони євро.Ван дер Стер відкинув звинувачення у приховуванні інформації щодо угоди, однак все одно подав у відставку, перш ніж у парламенті порушили процес висловлення йому недовіри.

Оглядачі зазначають, що скандал навколо ван дер Стера може зашкодити результату правлячої Народної партії за свободу і демократію прем’єр-міністра Марка Рютте на майбутніх виборах 15 березня.