Нидерландская конькобежка с олимпийским рекордом победила на Играх-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Конькобежный спорт на Олимпийских играх в Южной Корее продолжился женской гонкой на дистанции 1000 метров, сообщает УНН со ссылкой на сайт МОК.
Голландка Йорин тер Морс на этих соревнованиях кроме победы еще и установила новый олимпийский рекорд - 1:13,56 минуты. Предыдущий рекорд был установлен на Играх в Солт-Лейк-Сити 2002 американкой Крис Уитт.
Кроме того, тер Морс получила звание трехкратной олимпийской чемпионки.
"Я так счастлива оказаться здесь и стать олимпийской чемпионкой. Это многое значит. В начале сезона я прикладывала много усилий, сделала некоторые изменения в отношении к Олимпиаде, которые окупились", - сообщила трехкратная чемпионка ОИ.
Серебряным призером стала японка Нао Кодайра 0,26 с. "Бронза" досталась ее соотечественнице Михо Такаги +0,42 с.
Напомним, вчера на мужской гонке конькобежцев представитель Нидерландов также одержал победу.