Нідерландська ковзанярка з олімпійським рекордом тріумфувала на Іграх-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Ковзанярський спорт на Олімпійських іграх в Південній Кореї продовжився жіночою гонкою на дистанції 1000 метрів, повідомляє УНН з посиланням на сайт МОК.
Нідерландка Йорін тер Морс на цих змаганнях окрім перемоги ще й встановила новий олімпійський рекорд – 1:13,56 хвилини. Попередній рекорд був встановлений на Іграх в Солт-Лейк-Сіті 2002 року американкою Кріс Уітті.
Окрім того, тер Морс виборола звання триразової олімпійської чемпіонки.
"Я така щаслива опинитися тут і стати олімпійською чемпіонкою. Це багато чого значить. На початку сезону я прикладала багато зусиль, зробила деякі зміни у ставленні до Олімпіади, які окупилися", - повідомила трикратна чемпіонка ОІ.
Срібним призером стала японка Нао Кодайра +0,26 с. "Бронза" дісталася її співвітчизниці Міхо Такагі +0,42 с.
Нагадаємо, вчора на чоловічій гонці ковзанярів представник Нідерландів також одержав перемогу.