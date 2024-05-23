Нидерланды с союзниками приобретут для Украины дополнительную помощь на 175 млн евро

Минобразования ищет тренеров для учителей, которые будут преподавать "Защиту Украины" в школах по новой программе

Украина меняет учебную программу по «Защите Украины» для старшеклассников, ища специалистов, которые станут тренерами для учителей по таким темам, как национальная безопасность, военный менеджмент и противодействие информационным угрозам. В июне в Киеве запланированы тренинги, а для проведения эффективных уроков будет закуплено оборудование, в частности, тренажеры и беспилотники.