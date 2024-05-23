Нідерланди із союзниками придбають для України додаткову допомогу на 175 млн євро
Київ • УНН
Нідерланди та союзники закуплять додаткову військову допомогу для України на суму 175 мільйонів євро через Міжнародний фонд для України.
Міжнародний фонд для України за підтримки Нідерландів придбає для Києва додаткове обладнання військового призначення вартістю 175 млн євро. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає УНН.
Україна потребує більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд для України (МФУ) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 мільйонів євро за підтримки Нідерландів
Нагадаємо
У квітні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, заявила що країна виділяє понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи щодо швидкої доставки додаткових боєприпасів протиповітряної оборони та артилерії для України.