Нидерланды начали расследование самоубийства генерала в Гааге

72-летний Слободан Пральяк умер в среду вскоре после того, как выпил жидкость с небольшой бутылочки, заявив, что он не виноват.

В 2013 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил его к 20 годам лишения свободы за военные преступления. Праляк не признал своей вины и подал апелляцию.

Его 20-летний срок наказания за военные преступления в Боснии был подтвержден.