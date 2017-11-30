Нидерланды начали расследование самоубийства генерала в Гааге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Власти Нидерландов начали расследование того, как хорватскому генералу Слободану Пральяку удалось принести яд в зал суда в Гааге, чтобы покончить с жизнью во время слушания его дела, передает УНН со ссылкой на ВВС.
72-летний Слободан Пральяк умер в среду вскоре после того, как выпил жидкость с небольшой бутылочки, заявив, что он не виноват.
В 2013 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил его к 20 годам лишения свободы за военные преступления. Праляк не признал своей вины и подал апелляцию.
Его 20-летний срок наказания за военные преступления в Боснии был подтвержден.