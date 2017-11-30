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Нідерланди розпочали розслідування самогубства генерала в Гаазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Влада Нідерландів розпочала розслідування того, як хорватському генералу Слободану Пральяку вдалося принести отруту в зал суду в Гаазі, щоб покінчити із життям під час слухання його справи, передає УНН з посиланням на ВВС.

72-річний Слободан Пральяк помер у середу невдовзі після того, як випив рідину з невеликої пляшечки, заявивши, що він не винен.

У 2013 році Міжнародний трибунал з військових злочинів у колишній Югославії засудив його на 20 років позбавлення волі за військові злочини. Праляк не визнав своєї вини і подав апеляцію.

Його 20-річний термін покарання за військові злочини в Боснії були підтверджені.

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