Нідерланди розпочали розслідування самогубства генерала в Гаазі

72-річний Слободан Пральяк помер у середу невдовзі після того, як випив рідину з невеликої пляшечки, заявивши, що він не винен.

У 2013 році Міжнародний трибунал з військових злочинів у колишній Югославії засудив його на 20 років позбавлення волі за військові злочини. Праляк не визнав своєї вини і подав апеляцію.

Його 20-річний термін покарання за військові злочини в Боснії були підтверджені.