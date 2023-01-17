Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot в Украину – Bloomberg

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"Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot в Украину... Правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение по этому вопросу", – говорится в сообщении.

По словам представителей Минобороны страны, Нидерланды постоянно ищут военную поддержку для Киева, и отдают приоритет военным поставкам в Украину.

Обсуждения проходят во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Вашингтон на этой неделе, где он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.

Голландские Patriots ранее использовались во время войн в Персидском заливе и на юге Турции для защиты страны от баллистических ракет из Сирии. В прошлом году Нидерланды и Германия совместно перебросили Patriots в Словакию по просьбе НАТО для защиты восточного фланга военного альянса от ракет.

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В ближайшее время начнутся тренировки украинских военных по ракетной системе Patriot в Соединенных Штатах.