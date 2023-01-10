Украинские военные начнут тренироваться на ЗРК Patriot в США на следующей неделе

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«Украинцы собираются начать тренировки по ракетной системе Patriot в Соединенных Штатах уже на следующей неделе», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что учебная программа будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы противовоздушной обороны. Форт Силл является одним из четырех основных учебных центров армии и домом для школы полевой артиллерии, в которой военнослужащие обучаются более века.

Ожидается, что обучение украинцев комплексной системе займет «несколько месяцев», сказала заместитель помощника министра обороны по россии, Украине и Евразии Лаура Купер.

«Я не смогу назвать вам конкретные сроки завершения обучения», - сказал Купер.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США начнут тренировки украинских военных на ракетной системе Patriot в конце этого месяца.