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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украинские военные начнут тренироваться на ЗРК Patriot в США на следующей неделе

Киев • УНН

 • 417032 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. На следующей неделе начнутся тренировки украинских военных по ракетной системе Patriot в Соединенных Штатах. Об этом CNN сообщает со ссылкой на американских чиновника, знакомых с этим вопросом, передает УНН.

Украинские военные начнут тренироваться на ЗРК Patriot в США на следующей неделе

Цитата

«Украинцы собираются начать тренировки по ракетной системе Patriot в Соединенных Штатах уже на следующей неделе», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что учебная программа будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы противовоздушной обороны. Форт Силл является одним из четырех основных учебных центров армии и домом для школы полевой артиллерии, в которой военнослужащие обучаются более века.

Ожидается, что обучение украинцев комплексной системе займет «несколько месяцев», сказала заместитель помощника министра обороны по россии, Украине и Евразии Лаура Купер.

«Я не смогу назвать вам конкретные сроки завершения обучения», - сказал Купер.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США начнут тренировки украинских военных на ракетной системе Patriot в конце этого месяца.

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