Українські військові почнуть тренуватися на ЗРК Patriot у США наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Наступного тижня розпочнуться тренування українських військових за ракетною системою Patriot у Сполучених Штатах. Про це CNN повідомляє з посиланням на американських чиновників, знайомих із цим питанням, передає УНН.
Цитата
«Українці збираються розпочати тренування з ракетної системи Patriot у Сполучених Штатах вже наступного тижня», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що навчальна програма проходитиме у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи протиповітряної оборони. Форт Сілл є одним із чотирьох основних навчальних центрів армії та будинком для школи польової артилерії, в якій військовослужбовці навчаються більше століття.
Очікується, що навчання українців комплексною системою займе «кілька місяців», сказала заступник помічника міністра оборони з росії, України та Євразії Лаура Купер.
«Я не зможу назвати вам конкретні терміни завершення навчання», – сказав Купер.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що США розпочнуть тренування українських військових на ракетній системі Patriot наприкінці цього місяця.