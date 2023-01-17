Нідерланди розглядають можливість відправлення системи Patriot до України – Bloomberg

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"Нідерланди розглядають можливість відправки системи Patriot в Україну... Уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення з цього питання", – йдеться в повідомленні.

За словами представників Міноборони країни, Нідерланди постійно шукають військову підтримку для Києва, і надають пріоритет військовим поставкам в Україну.

Обговорення відбуваються під час візиту прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Вашингтона цього тижня, де він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Голландські Patriots раніше використовували під час воєн у Перській затоці і на півдні Туреччини для захисту країни від балістичних ракет із Сирії. Минулого року Нідерланди і Німеччина спільно перекинули Patriots у Словаччину на прохання НАТО для захисту східного флангу військового альянсу від ракет.

Додамо

Найближчим часом почнуться тренування українських військових з ракетної системи Patriot у Сполучених Штатах.