Нидерланды продлили срок получения статуса временной защиты для украинцев: миграционная служба не справляется

Срок получения подтверждения о регистрации должен был завершиться 1 сентября, однако был продлен до 31 октября.

Как рассказали УНН, украинцы, проживающие в Нидерландах, у большинства из них либо закончился, либо завершается срок пребывания в ЕС. Регистрация в IND, которая будет действовать до марта 2023 года, позволит им находиться в Нидерландах, работать и передвигаться по странам ЕС. Кроме того, статус временной защиты предоставляет доступ к социальной помощи, медицинской защите, доступ детей к образованию.

«Одной из самых горячих тем для украинских перемещенных лиц в Нидерландах продолжает оставаться получение подтверждения права проживания в Нидерландах (…) К сожалению, миграционная служба все еще не справляется с объемами работы по выдаче документов перемещенным лицам из Украины. Не помогает улучшению ситуации и тот факт, что август – это время школьных каникул, а значит, это время отпусков для многих нидерландцев. Поэтому срок обязательного получения документа о праве жительства продлен с 1 сентября до 31 октября», - пишет сайт help-ukraine.nl.

Украинцам, чьи нидерландские работодатели требуют с 1 сентября предоставить подтверждение регистрации в IND, советуют показать им разъяснение миграционной службы страны, продлившей сроки регистрации. До 31 октября для права на работу достаточно паспорта.