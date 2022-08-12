Нідерланди продовжили термін отримання статусу тимчасового захисту для українців: міграційна служба не справляється
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Службі імміграції та натуралізації (IND) Нідерландів продовжила термін реєстрації українців, які мають бажання отримати статус тимчасового захисту в цій країні, повідомляє УНН з посиланням на IND.
Строк отримання підтвердження про реєстрацію мав завершитися 1 вересня, однак був продовжений до 31 жовтня.
Як розповіли УНН, українці, які мешкають у Нідерландах – у більшості з них або вже завершився або завершується термін перебування в ЄС. Реєстрація в IND, яка діятиме до березня 2023 року, дасть їм можливість перебувати у Нідерландах, працювати та пересуватися країнами ЄС. Крім того, статус тимчасового захисту надає доступ до соціальної допомоги, медичний захист, доступ дітей до освіти.
«Однією з найгарячіших тем для українських переміщених осіб в Нідерландах продовжує залишатися отримання підтвердження права проживання в Нідерландах (…) На жаль, міграційна служба все ще не справляється з обсягами роботи з видачі документів переміщеним особам з України. Не допомагає покращенню ситуації й той факт, що серпень - це час шкільних канікул, а отже це час відпусток для багатьох нідерландців. Тому термін обов’язкового отримання документу про право проживання продовжено з 1 вересня до 31 жовтня», - пише сайт help-ukraine.nl.
Українцям, чиї нідерландські роботодавці вимагають з 1 вересня надати підтвердження реєстрації в IND, радять показати їм роз’яснення міграційної служби країни, яка продовжила строки реєстрації. До 31 жовтня для права на роботу достатньо українського паспорту.