Нидерланды ужесточают карантин, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 21760 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 44555 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 71545 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 223121 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127989 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 396345 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315129 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214566 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244671 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255404 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11854 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19763 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16806 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 10316 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 11653 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136686 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 223121 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 396345 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257592 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 315129 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 7358 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19862 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48610 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73706 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58696 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Нидерланды ужесточают карантин, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 18612 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правительство Нидерландов во вторник решило повторно ввести меры, в частности, ношение масок, направленные на замедление последнего всплеска инфекций COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Нидерланды ужесточают карантин, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19

Детали

По словам премьер-министра Марка Рютте, с 6 ноября использование "коронного пропуска", который подтверждает вакцинацию от COVID-19 или недавний отрицательный тест на коронавирус, будет распространено на общественные места, включая музеи, тренажерные залы и открытые террасы.

Маски будут повторно представлены для приобретения в магазинах и других общественных местах, а людям рекомендуется работать из дома как минимум половину времени.

По словам Рютте, на следующей неделе правительство может принять решение о расширении использования "коронного пропуска" на рабочих местах.

Число случаев COVID-19 в Нидерландах растет в течение месяца после отмены большинства мер социального дистанцирования в конце сентября и достигли самого высокого уровня с июля на прошлой неделе.

Это заставило многие больницы снова сократить регулярное лечение пациентов, чтобы освободить место для срочных случаев COVID-19.

На телевизионной пресс-конференции Рютте призвал всех голландцев, вакцинированных и непривитых, придерживаться основных правил гигиены и оставаться дома, если они имеют симптомы возможной инфекции.

Дополнение

Совет по здравоохранению страны рекомендовал полностью вакцинированным взрослым в возрасте 60 лет и более начать ревакцинацию.

Около 84% взрослого населения Голландии уже вакцинировано.

По состоянию на вторник число новых случаев заражения возрастало почти на 40% каждую неделю и составляло более 300 случаев на 100 тысяч человек, приближаясь к пикам, которые ранее наблюдались в июле 2021 года, а также в декабре и октябре 2020 года.

Национальный институт здравоохранения страны заявил во вторник, что за прошедшую неделю число госпитализаций выросло на 31%, причем большинство госпитализаций составили не вакцинированные пациенты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60