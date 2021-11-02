Нидерланды ужесточают карантин, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правительство Нидерландов во вторник решило повторно ввести меры, в частности, ношение масок, направленные на замедление последнего всплеска инфекций COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
По словам премьер-министра Марка Рютте, с 6 ноября использование "коронного пропуска", который подтверждает вакцинацию от COVID-19 или недавний отрицательный тест на коронавирус, будет распространено на общественные места, включая музеи, тренажерные залы и открытые террасы.
Маски будут повторно представлены для приобретения в магазинах и других общественных местах, а людям рекомендуется работать из дома как минимум половину времени.
По словам Рютте, на следующей неделе правительство может принять решение о расширении использования "коронного пропуска" на рабочих местах.
Число случаев COVID-19 в Нидерландах растет в течение месяца после отмены большинства мер социального дистанцирования в конце сентября и достигли самого высокого уровня с июля на прошлой неделе.
Это заставило многие больницы снова сократить регулярное лечение пациентов, чтобы освободить место для срочных случаев COVID-19.
На телевизионной пресс-конференции Рютте призвал всех голландцев, вакцинированных и непривитых, придерживаться основных правил гигиены и оставаться дома, если они имеют симптомы возможной инфекции.
Дополнение
Совет по здравоохранению страны рекомендовал полностью вакцинированным взрослым в возрасте 60 лет и более начать ревакцинацию.
Около 84% взрослого населения Голландии уже вакцинировано.
По состоянию на вторник число новых случаев заражения возрастало почти на 40% каждую неделю и составляло более 300 случаев на 100 тысяч человек, приближаясь к пикам, которые ранее наблюдались в июле 2021 года, а также в декабре и октябре 2020 года.
Национальный институт здравоохранения страны заявил во вторник, что за прошедшую неделю число госпитализаций выросло на 31%, причем большинство госпитализаций составили не вакцинированные пациенты.