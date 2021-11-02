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Нідерланди посилюють карантин, щоб стримати сплеск випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уряд Нідерландів у вівторок вирішив повторно запровадити заходи, зокрема носіння масок, спрямованих на уповільнення останнього сплеску інфекцій COVID-19. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Нідерланди посилюють карантин, щоб стримати сплеск випадків COVID-19

Деталі

За словами прем'єр-міністра Марка Рютте, з 6 листопада використання "коронної перепустки", що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або нещодавній негативний тест на коронавірус, буде поширене на громадські місця, включаючи музеї, тренажерні зали та відкриті тераси.

Маски будуть повторно представлені для придбання в магазинах та інших громадських місцях, а людям рекомендується працювати вдома як мінімум половину часу.

За словами Рютте, наступного тижня уряд може ухвалити рішення про розширення використання "коронної перепустки" на робочих місцях.

Кількість випадків COVID-19 в Нідерландах зростає протягом місяця після скасування більшості заходів соціального дистанціювання наприкінці вересня і досягли найвищого рівня з липня минулого тижня.

Це змусило багато лікарень знову скоротити регулярне лікування пацієнтів, щоб звільнити місце для термінових випадків COVID-19.

На телевізійній пресконференції Рютте закликав усіх голландців, вакцинованих і нещеплених, дотримуватися основних правил гігієни та залишатися вдома, якщо вони мають симптоми можливої ​​інфекції.

Доповнення

Рада з охорони здоров'я країни рекомендувала повністю вакцинованим дорослим у віці 60 років і більше розпочати ревакцинацію.

Близько 84% дорослого населення Голландії вже вакциновано.

Станом на вівторок кількість нових випадків зараження зростало майже на 40% щотижня і становило понад 300 випадків на 100 тисяч осіб, наближаючись до піків, які раніше спостерігалися у липні 2021 року, а також у грудні та жовтні 2020 року.

Національний інститут охорони здоров'я країни заявив у вівторок, що за минулий тиждень кількість госпіталізацій зросла на 31%, причому більшість госпіталізацій становили невакциновані пацієнти.

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