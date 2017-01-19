Нидерланды будут поддерживать санкционное давление на РФ - М.Рютте

"Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи П.Порошенко и М.Рютте скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета Малайзийских авиалиний МН 17.

Напомним, Президент Петр Порошенко в Давосе провел переговоры с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.