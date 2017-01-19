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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды будут поддерживать санкционное давление на РФ - М.Рютте

Нидерланды будут поддерживать санкционное давление на РФ - М.Рютте

Киев • УНН

 • 7076 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Нидерланды поддержат Украину в вопросе продолжения санационного давления на Российскую федерацию. Об этом во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявил Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.

"Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи П.Порошенко и М.Рютте скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета Малайзийских авиалиний МН 17.

Напомним, Президент Петр Порошенко в Давосе провел переговоры с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Украинские Национальные Новости

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